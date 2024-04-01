Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması! 'İnanılmaz şeyler yaşandı'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, düzenlediği iftar yemeğinde konuştu. Arat, yaptığı konuşmada, "Yabancı hakem getirilmesine sıcak bakılmalı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün düzenlediği iftar yemeği sonrası açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, yabancı hakem ve Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.

DRAMATİK ŞEKİLDE AÇIKLANIYOR

Beşiktaş Başkanı açıklamasında; "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hasan Arat; "Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir." sözlerini sarfetti.