Bir devir sona eriyor! Neymar'ın yeni takımı çok şaşırtacak: Emekli olmaya gidiyor

Son dönemlerde yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası gözden düşen Neymar'ın gelecek sezon Al - Hilal'den ayrılacağı ve ülkesine döneceği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın yeni sezonda ülkesinde top koşturacağı konuşuluyor.

Sezon başında PSG'den Suudi Arabistan ekibi Al - Hilal'e 90 milyon euro bedelle transfer olan 32 yaşındaki yıldız, beklenen performansı veremedi.

Çapraz bağlarında yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalan Neymar, sadece 5 maça çıkarak 1 gol atmıştı.

NEYMAR YUVASINA DÖNÜYOR

UOL'de yer alan haberde Sao Paulo Eyalet Kupası olarak bilinen Campeonato Paulista Kupası'nın için Brezilya'da olan Neymar'ın Santos'a transfer olacağı ve bunun kulüp yöneticileri tarafından doğrulandığı belirtildi.

Santos'un Palmerias'la oynadığı maçta yer alan Neymar, kupayı sahaya getirip tanıtımını yaptı.

Futbol kariyerine Santos'un altyapısında başlayan Neymar, Brezilya ekibinde forma giydiği 140 maçta 72 gol ve 35 asist kaydetti.

2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya 88 milyon euro bedelle transfer olan Brezilyalı oyuncu, 2017 yılında 222 milyon euro karşılığında PSG'ye imza atmıştı.