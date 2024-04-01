Süper Lig devinden Mats Hummels hamlesi! Alman milli oyuncu bedavaya geliyor

Yeni sezonda Borussia Dortmund'da olması beklenmeyen Alman milli oyuncu Mats Hummels için Trabzonspor'un devreye girdiği öğrenildi.

Devre arası Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i transfer eden Trabzonspor, bu defa Mats Hummels için devreye girdi.

Fotomaç'ın haberine göre; Alman futbolcu Hummels'in babası Hermann Hummels, İstanbul'a gelerek Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR HUMMELS'İN PEŞİNDE

Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki stoperin, Türkiye'de kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Meunier'i de devreye sokan bordo-mavililerin transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Sezon sonu boşta olacak olan Hummels için bonservis ödenmeyeceği ve sadece düşük miktarda imza ücreti ile 2-3 milyon euro arasında maaş önerileceği iddia edildi.

DÜNYA KUPASI KAZANDI

Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası zaferi yaşayan Hummels, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını terletti.

Savunma gösterdiği liderlik özellikleriyle uzun yıllar üst düzey oynayan Hummels'in en az 3 sene daha futbola devam etmeyi planladığı konuşuluyor.

Bu sezon 30 resmi maça çıkan tecrübeli stoper, 3 gol katkısında bulundu.