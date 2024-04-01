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Haberler > Spor > Trabzonspor'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama! Tek tek hedef aldı "Yolun sonu"

Trabzonspor'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama! Tek tek hedef aldı "Yolun sonu"

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Spor Haberleri

17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı. Sevkler sonrası Trabzonspor cephesinden 'yolun sonu' başlıklı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden günlerde sonra merakla beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanmıştı. Açıklanan sevklere Trabzonspor cephesinden ilk cevap geldi. İşte o açıklama:

Trabzonspor'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama! Tek tek hedef aldı

"YOLUN SONU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.

Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde’nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik ‘saldırısını’ sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de ‘kavgaya karışmak’ suçundan PFDK’ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır. 

Trabzonspor'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama! Tek tek hedef aldı

TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi’yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye’de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir.  

Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır. 

Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. 

Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."
Trabzonspor'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama! Tek tek hedef aldı
 
Düzenleyen:  - Spor
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