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Haberler > Spor > Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! İşte futbolcuları bekleyen cezalar! 36 ve 45. madde...

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! İşte futbolcuları bekleyen cezalar! 36 ve 45. madde...

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Spor Haberleri

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin merakla beklenen PFDK sevkleri açıklandı. Hem Trabzonspor hem de olaylara karışan Fenerbahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi. Şimdi merak edilen 'kim, ne kadar ceza alacak?' sorusu. Özellikle 36. ve 45.maddeler herkes tarafından merak ediliyor. İşte olası cezalar...

17 Mart'ta oynanan ve maçın bitiş düdüğüyle futbolcular ile taraftarlar arasında yaşanan bir arbedeye sahne olan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin merakla beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Sevkler şu şekilde;

 -Trabzonspor - Saha olayları, talimatlara aykırı hareket
- Bright Osayi-Samuel - Kavga (45. Madde)
- Jayden Oosterwolde - Sportmenliğe aykırı hareket, kavga  (45. Madde ve 36. Madde)
- İrfan Can Eğribayat - Sportmenliğe aykırı hareket, kavga (45. Madde ve 36. Madde)
- Egemen Korkmaz - Kavga
- Kürşat Çiftlik - Kavga
- Okan Özkan - Kavga

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! İşte futbolcuları bekleyen cezalar! 36 ve 45. madde... - 1. Resim

Cezaların 4 Nisan Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Peki 36 ve 45.maddeler ne anlama geliyor? İşte merak edilen o sorunun cevabı.

KİM, NE KADAR CEZA ALACAK?

MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Hakkında müsabakadan men cezası veya hak mahrumiyeti cezası ya da idari tedbir kararı olduğu halde herhangi bir şekilde bu kararlara uymayan sporcu ve kulüp görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.

(2) Bu maddedeki ihlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kişilere bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! İşte futbolcuları bekleyen cezalar! 36 ve 45. madde... - 2. Resim

MADDE 45 – KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen,

(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.- TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! İşte futbolcuları bekleyen cezalar! 36 ve 45. madde... - 3. Resim

TRABZONSPOR'A 1-5 MAÇ SAHA KAPATMA

Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca, yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi ekip Trabzonspor para cezası, 1 ila 5 5 müsabaka saha kapatma, seyircisiz oynama ya da bir kaçını birden alabilir.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! İşte futbolcuları bekleyen cezalar! 36 ve 45. madde... - 4. Resim

Müsabaka sonrası yaşanan olayların en çok tartışılan isimlerinden biri olan Egemen Korkmaz da 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası alabilir.

Düzenleyen:  - Spor
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