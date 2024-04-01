Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı! İşte olaylı derbinin faturası

17 Mart pazar günü oynanan ve bitiş düdüğüyle istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin merakla beklenen sevkleri açıklandı. Cezalar ise perşembe günü duyurulacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının merakla beklenen PFDK sevkleri açıklandı... Olaylı maçın ardından günler geçmesine rağmen hala PFDK sevklerinin açıklanmamış olması büyük tepkiye neden olmuştu.

Normal şartlarda daha erken açıklanması gereken PFDK sevkleri görüntülerin tek tek incelenmesi, ek raporların istenmesi ve çeşitli farklı sebepler nedeniyle ertelenmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Maçın bitiş düdüğüyle saha atlayan taraftarlar ile sarı-lacivertli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı. Olaylar sonrası 13 kişi gözaltına alınmış, 13 kişiden 5'i tutuklanmış, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İŞTE PFDK SEVKLERİ

Günler süren bekleyişin ardından PFDK sevkleri açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karışan Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfancan Eğribayat, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Perşembe günü ise verilen cezalar açıklanacak. İşte o liste;