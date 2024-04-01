Fenerbahçeli Osayi-Samuel'den 2 Nisan paylaşımı! Maskeli taraftarı yumrukladığı görüntüler olay olmuştu

Olaylı Trabzonspor derbisi sonrası, 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kongre'ye gidecek olan Fenerbahçe, ligden çekilmeyi görüşecek. Kritik kongre öncesi, derbide maskeli taraftarı yumrukladığı görüntüyle çok konuşulan Bright-Osayi Samuel'den flaş bir paylaşım geldi.

Olaylı Trabzonspor derbisinin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Bright Osayi-Samuel olmuştu. Maç bitiminde sahaya giren Trabzonsporlu bazı taraftarlar ile galibiyeti orta sahada kutlayan Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşanmış, Osayi-Osayi Samuel'in maskeli taraftarla görüntüsü çok konuşulmuştu.

Osayi-Samuel, Nijerya basınına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Trabzon, birlikteliği çok yüksek bir şehir ve takım. Böyle şeyler olabileceğini tahmin ediyorduk ama işler şiddete varınca bu kabul edilemez. 'Futbolcular neden karşılık verdi?' yorumları bana göre kabul edilemez. Karşılık vermekte haklıydık. Karşınızdaki insanda kesici alet varsa karşılık verirsiniz."

"Futbolculardan biri yaralansaydı bu sadece o an, Trabzon veya kulüpler için değil tüm lig ve ülke için büyük sorun olurdu. Oyuncular, kendilerini güvende hissetmedikleri ve zarar görebilecekleri bir yere gitmek istemezler."

2 NİSAN ÇAĞRISI

Yaşananlar sonrası Fenerbahçe ligden çekilebileceklerinin ilk sinyallerini vermiş ve 2 Nisan'da bu konunun görüşüleceği

Olağanüstü Genel Kongre'ye gitme kararı almıştı.

Kritik kurula saatler kala, derbinin olaylı ismi Osayi-Samuel'den flaş bir paylaşım geldi. Futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2 Nisan’ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener."