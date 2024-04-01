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Haberler > Spor > Arsenal Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Dev bonservis bedeli için kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Arsenal Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Dev bonservis bedeli için kesenin ağzını sonuna kadar açtı

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Arsenal Fenerbahçe&#039;nin yıldızını gözüne kestirdi! Dev bonservis bedeli için kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğun kıyısından dönen Arsenal, bu sezonda da yarışına devam ederken bir yandan da teknik direktör Mikel Arteta'nın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Topçular bu kapsamda Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi. Öyle ki dev bir bonservis bedeli ödemeye de hazır.

Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool'la şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer listesinin ilk sırasına yazdı. İşte haberin detayları...

KASAYI DOLDURACAK

Son dönemde Trabzonspor maçındaki olaylar, ligden çekilme gibi konularla gündeme gelen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kasasını doldurabilir. Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski gibi isimlere ciddi taliplerin olduğu öğrenildi.

ARSENAL'IN HEDEFİ FERDİ

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'ın da transfer listesinde. Topçular, Kadıoğlu'nu öncelikle transfer olarak belirledi. 

Arsenal Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Dev bonservis bedeli için kesenin ağzını sonuna kadar açtı - 1. Resim

DEV BONSERVİS

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle sol bekte sıkıntılar yaşayan teknik direktör Mikel Arteta, buraya bir transfer istedi. Football London’da yer alan habere; bir maç dışında tüm karşılaşmalarında forma giyen ve her iki kanatta oynayabilen Kadıoğlu, Arsenal'ın hedefinde. Ayrıca haberde Kadıoğlu'nun diğer taliplerinin Liverpool, Tottenham ve Napoli olduğu belirtildi. 

Kadıoğlu'nun Avrupa Şampiyonası’nda sergileyeceği performansa bağlı olarak da bonservis beklentisi 30 milyon Euro’ya kadar çıkabilir.

Düzenleyen:  - Spor
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