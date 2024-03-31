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Cem Küçük: Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar seçimde etkili oldu

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Spor Haberleri

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Fenerbahçeli taraftarların yerel seçimlerdeki oy dağılımına etki ettiğini belirterek dikkat çekici bir çıkışta bulundu.

Gazeteci Cem Küçük, Ak Parti'nin oy kaybını Fenerbahçeli taraftarlara bağladı.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet MetinGenç'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yönelik sözlerine tepki gösteren Küçük, "Fenerbahçe ve Beşiktaş’a şikeci diyeceksin. Üstelik tüm mahkemeler bitmiş ve iki takım da aklanmışken. Sonra bu takımların taraftarlarından oy isteyeceksin. AK Parti Trabzon’da bu söylemle oy alır, ama ülke genelinde ters teper" ifadelerini kullanmıştı.

CEM KÜÇÜK: FENERBAHÇELİLER SEÇİMDE ETKİ ETTİ

Türkiye Gazetesi Youtube kanalına konuk olan Cem Küçük, şöyle konuştu:

"Bugün oy kullanmaya giderken Fenerbahçeli taraftarları gördüm, formayla gelmiştiler. İnsanlar tepki koydu. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler TFF'nin kendilerine haksızlık edildiğini söylüyordu. Özellikle Fenerbahçeliler bu konuda böyle düşünüyordu. Ben de Fenerbahçe'nin federasyon nezdinde katledildiğini düşünüyorum. Türkiye genelinde en az 1-2 puan etki etti. Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığını düşünüyorum."

 

Düzenleyen:  - Spor
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