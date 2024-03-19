Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a zehir zemberek cevap: 'Yaptıkları şey insanlığa sığmaz sessiz kalamazdım'

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ederken, en çok konuşulan olaylardan biri de yaşananlar sonrası İrfan Can Eğribayat'ın, Egemen Korkmaz hakkında yaptığı paylaşımdı. Korkmaz'dan, Eğribayat'ın bu paylaşımına jet hızıyla cevap geldi.

Fenerbahçe'nin 3-2'lik Trabzonspor galibiyeti sonrası, saha içinde ve koridorlarda yaşanan olayların yansımaları sürüyor. Bir grup taraftarın sahaya inmesiyle başlayan olaylarda kim, ne kadar ceza alacak merak konusu.

En çok konuşulan konulardan biri de Egemen Korkmaz ile İrfan Can Eğribayat arasında yaşananlar olmuştu. Olaylar sırasında Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz da sahaya girmiş, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel bir müdahale de bulunmuştu.

İrfan Can Eğribayat maç sonrası Egemen Korkmaz ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir.'

EGEMEN KORKMAZ'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

İrfan Can Eğribayat'ın paylaşımına, Egemen Korkmaz'dan karşı hamle gecikmedi. 'Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil.' diyen Korkmaz sözlerine şöyle devam etti:

'Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ancak kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına konuyu açıklamam da elzemdir. Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim.'

'KENDİ CAMİASINA ŞİRİN GÖRÜNME ÇABASI'

Eğribayat'ın yerdeki taraftarı tekmelediğini söyleyen Korkmaz 'Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur. Aynı isimler yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar. Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var.' diyerek sözlerini sonlandırdı.