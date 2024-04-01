Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Trabzonspor-Fenerbahçe maçı PFDK sevkleri sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı PFDK sevkleri sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı PFDK sevkleri sonrası Fenerbahçe&#039;den ilk açıklama!

Spor Haberleri

PFDK'nın Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için yaptığı sevkler sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi. Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açıklamada 'nefsi müdafaa' detayına dikkat çekildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan PFDK sevkleri açıklandı. PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama ise Fenerbahçe cephesinden geldi.

Açıklama  Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi portalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı PFDK sevkleri sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama! - 1. Resim

"Değerli Camiamız,

Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor.

Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar.

Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK’ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.

Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir.

Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Düzenleyen:  - Spor
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! İşte futbolcuları bekleyen cezalar! 36 ve 45. madde... - Spor36 ve 45. madde detayı!Muhammed Ali’nin Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort 5 milyon dolara satılacak - SporMuhammed Ali’nin şortuna rekor fiyatTrabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı! İşte olaylı derbinin faturası - Sporİşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri!Küllenen aşk bir kez daha alevlendi! Galatasaray İlkay Gündoğan için fırsat kolluyor - SporAdım adım Süper Lig'eAcun Ilıcalı'dan Fatih Terim itirafı! Transferin altında yatan hiç kimsenin bilmediği o detay yatıyormuş - SporTransferin altından bakın ne çıktıFenerbahçeli Osayi-Samuel'den 2 Nisan paylaşımı! Maskeli taraftarı yumrukladığı görüntüler olay olmuştu - SporOsayi-Samuel'den 2 Nisan paylaşımı!Acun Ilıcalı'nın Halil Umut Meler'e öfkesi dinmiyor: "Dava açmak lazım ona" Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi... - SporHızını alamadı bir kez daha salladıYerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı - SporSandıktan kendisine oy çıktığını görünce kayıtsız kalamadıArsenal Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Dev bonservis bedeli için kesenin ağzını sonuna kadar açtı - Spor"Onu istiyorum gidin alın" dedi kesenin ağzını açtıFener'de 100 milyonluk hazine! Avrupa'nın devleri birbiriyle yarışıyor - SporFener'de 100 milyonluk hazine
Sonraki Haber Yükleniyor...