Trabzonspor-Fenerbahçe maçı PFDK sevkleri sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!

PFDK'nın Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için yaptığı sevkler sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi. Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açıklamada 'nefsi müdafaa' detayına dikkat çekildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan PFDK sevkleri açıklandı. PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama ise Fenerbahçe cephesinden geldi.

Açıklama Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi portalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Camiamız,



Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.



Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor.



Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar.



Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK’ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.



Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir.



Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."