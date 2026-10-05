Bir İsmail Kartal klasiği

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu ve Yusuf Akçiçek'ten sonra Arda Güler'e de sahip çıktı!

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Fenerbahçe’nin Turan’la deplasmanda oynadığı hazırlık maçı sonrası Azerbaycan basınına konuşan İsmail Kartal’ın Arda Güler sözleri dikkati çekti. Millî Takım’ın dünya yıldızı Arda için, “Bizden yetişti, Real Madrid’de oynuyor” diyen Kartal, “Onu Fenerbahçe A Takımı’nda ilk ben oynatmıştım” ifadesinde bulundu. Ancak bu bilgi gerçekle örtüşmüyor. Gençlerbirliği’nden 2019’da Fenerbahçe alt yapısına transfer olan Arda Güler’e A takımda ilk şans tanıyan Vitor Pereira olmuştu. Portekizli hoca, görevden alınana kadar Arda’ya dört maçta forma vermişti.

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İsmail Kartal’ın Arda Güler özelindeki ilki onu as olarak sahaya süren hoca olması. Ancak Kartal’ın bu sahiplenme durumu ilk değil. İsmail Hoca benzer ifadeleri Ferdi Kadıoğlu ve Yusuf Akçiçek için de kullanmıştı. Vitor Pereira’nın 3-5-2’nin solunda oynattığı Ferdi’yi 4-4-2’de sol bek olarak kullanıp “Onu ben sol bek yaptım” açıklaması hafızalarda. Evet, Yusuf’u ilk on birde ilk kez kullanan İsmail Hoca. Ancak Djiku, Serdar Aziz, Becao’nun sakat, Samet’in statü gereği oynayamadığı Ludogorets maçında. Tercih değil, mecburiyet. Ayrıca ilk parlatan da Mourinho’ydu.

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