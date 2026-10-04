Talisca'dan Fenerbahçe formasıyla manidar paylaşım

Sezon başında Fenerbahçe'den Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olan Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, paylaşımında yaşadığı bazı olayların nedenini o dönemde anlayamadığını ancak zaman geçtikçe bunların daha büyük bir planın parçası olduğunu fark ettiğini belirtti.

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Sarı lacivertlilerin sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya gönderdiği Anderson Talisca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Lyon maçlarında giydiği formayla bir paylaşımda bulunan Talisca, "Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

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Anderson Talisca'nın paylaşım yaptığı fotoğraf

Anderson Talisca'nın paylaşımı şöyle:

"Hayat çok çılgın. Bazen Tanrı'nın planlarını ya da hayatımızda bazı şeylerin neden gerçekleştiğini anlayamayız. Ancak doğru zamanda, O bize her şeyin bir amacı olduğunu gösterir.

Tanrı hayatımızda inanılmaz şeyler yapar. Ve biz iyilik yapmaya, insanlara yardım etmeye, iyi bir profesyonel olmaya, ailemize bakmaya ve her şeyi yürekten yapmaya çalıştığımızda, Tanrı'nın hiç kimsenin görmediği çabalarımızı bile gördüğüne inanıyorum.

Yol her zaman kolay olmayacak ve hayatın bizi yapmaya zorladığı seçimleri her zaman anlayamayacağız. Ama iyilik eken kişinin, bir gün iyi şeyler biçeceğine inanmaya devam ediyorum. Tanrı kalbimizi, mücadelelerimizi ve sessizce yaptığımız her şeyi bilir.

Sonuçta önemli olan, hayat anlamsız görünse bile iyilik yapmaya devam etmektir. Çünkü Tanrı bizi tam olarak nereye götürmek istediğini bilir.

Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum.

Ve bugün, her zamankinden daha fazla, sadece şükredebilirim.

Biliyorum ki, bir şekilde bu hikaye, belki de zor bir dönemden geçmekte olan ve Tanrı'nın planlarını anlamayan diğer insanlara ilham kaynağı olabilir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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