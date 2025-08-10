Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boks turnuvasında iki sporcu peş peşe öldü, kurallar değişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Boks turnuvasında iki sporcu peş peşe öldü, kurallar değişti
Japonya'da düzenlenen bir boks turnuvasında farklı maçlarda yarışan iki boksör, bir gün arayla hayatını kaybetti. Üzen ölümler sonrası maçlarda kural değişikliğine gidildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2 Ağustos'ta düzenlenen bir boks turnuvasından peş peşe gelen haberler spor dünyasını sarstı.

Turnuvada oynanan unvan müsabakasında, 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari çıktığı 12 rauntluk maçı bitirdi ancak müsabaka süresince başından aldığı darbeler nedeniyle maçın ardından bayıldı. Beyin ameliyatına alınan Shigetoshi hayatını kaybetti.

BİR ÖLÜM HABERİ DAHA GELDİ

Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Japon boksör Hiromasa Urakawa'nın da aynı turnuvada farklı ringdeki maçında beynine aldığı darbe sonucunda geçirdiği ameliyatın ardından dün öldüğü belirtildi.

Hiromasa'nın ölüm haberinin, Shigetoshi'nin vefatının ardından geldiği anımsatılan açıklamada, "Son derece zor dönemde ailelere, arkadaşlara ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verildi.

MAÇLARA DÜZENLEME GETİRİLDİ

Bu olayların ardından Japonya Boks Komisyonu, tüm Oriental ve Pacific Boxing Federation (OPBF) ünvan maçlarının artık 12 raunt yerine 10 raunt olarak yapılacağını duyurdu.

 

