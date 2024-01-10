10 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 17:32

Ara transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İtalyan yıldız Bonucci ile ilgili resmi açıklamada bulunmasının ardından birçok futbolsever oyuncu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği dünyaca ünlü oyuncunun İstanbul’a gelmesiyle birlikte en çok Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı? Bonucci’nin mevkisi ne? Bonucci nereli? Gibi sorular araştırılıyor. İşte detaylar

BONUCCİ KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1987 yılında İtalya'nın Viterbo kentinde dünyaya gelen Fenerbahçe’nin yeni transferi Leonardo Bonucci, 36 yaşındadır.

BONUCCİ KİMDİR?

Leonardo Bonucci, stoper mevkiinde oynayan İtalyan millî takım futbolcusudur. Bonucci, 1 Mayıs 1987 yılında İtalya'nın Viterbo kentinde doğdu. Bonucci futboculuk kariyerine 2005 yılında İnter Milan’da başladı.

BONUCCİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine 2005 yılında İnter’de başlayan İtalyan yıldız Bonucci, Treviso, Pisa,Bari, Juventus, Milan, Union Berlin formaları giydi. 2010 yılıdan itibaren İtalya Milli Takımı formasını giymeye başlayan Bonucci, İtalya'yı iki FIFA Dünya Kupası'nda (2010 ve 2014), üç Avrupa Şampiyonası'nda (2012, 2016 ve 2020) ve bir FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda (2013) temsil etti; Euro 2020'yi kazandı ve Euro 2012'de ikincilik madalyası ve 2013 Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük madalyası kazandı.