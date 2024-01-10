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    Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe’nin stoper transfer kapsamında kadrosuna katmaya hazırlandığı İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile ilgili detaylar araştırılmakta. Son olarak Union Berlin forması giyen Bonucci ile ilgili futbolseverler en çok Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı? Bonuci hangi mevki? Soruları araştırılmakta.

    Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ara transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İtalyan yıldız Bonucci ile ilgili resmi açıklamada bulunmasının ardından birçok futbolsever oyuncu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği dünyaca ünlü oyuncunun İstanbul’a gelmesiyle birlikte en çok Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı? Bonucci’nin mevkisi ne? Bonucci nereli? Gibi sorular araştırılıyor. İşte detaylar

    BONUCCİ KAÇ YAŞINDA?

    1 Mayıs 1987 yılında İtalya'nın Viterbo kentinde dünyaya gelen Fenerbahçe’nin yeni transferi Leonardo Bonucci, 36 yaşındadır.

    Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı?

    BONUCCİ KİMDİR?

    Leonardo Bonucci, stoper mevkiinde oynayan İtalyan millî takım futbolcusudur. Bonucci, 1 Mayıs 1987 yılında İtalya'nın Viterbo kentinde doğdu. Bonucci futboculuk kariyerine 2005 yılında İnter Milan’da başladı.

    Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı?

    BONUCCİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

    Kariyerine 2005 yılında İnter’de başlayan İtalyan yıldız Bonucci, Treviso, Pisa,Bari, Juventus, Milan, Union Berlin formaları giydi. 2010 yılıdan itibaren İtalya Milli Takımı formasını giymeye başlayan Bonucci, İtalya'yı iki FIFA Dünya Kupası'nda (2010 ve 2014), üç Avrupa Şampiyonası'nda (2012, 2016 ve 2020) ve bir FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda (2013) temsil etti; Euro 2020'yi kazandı ve Euro 2012'de ikincilik madalyası ve 2013 Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük madalyası kazandı.

    Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı?

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BonucciFenerbahçeTransfer
    Haberler > Spor > Bonucci kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci kimdir, hangi takımlarda oynadı?
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