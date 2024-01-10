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    CANLI || BONUCCİ UÇAK TAKİBİ! Bonucci’nin uçağı nerede?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yaz transfer döneminin ardından, ara transfer dönemine de hızlı giriş yapan Fenerbahçe’nin yeni transferi Leonardo Bonucci ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin İtalyan yıldızın İstanbul’a geleceğini açıklamasının ardından birçok futbolsever Bonucci uçak takibi! Bonucci’nin uçağı nerede? Bonucci canlı uçak takibi! gibi konu ve soruları araştırmakta.

    CANLI || BONUCCİ UÇAK TAKİBİ! Bonucci’nin uçağı nerede?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe’nin, son olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci ile ilgili yapılan resmi açıklama sonrası futbolseverler Bonucci ile ilgili araştırma yapmakta. İtalyan yıldız ile ilgili en çok merak edilen konu oyuncunun Bonucci’nin canlı uçak takibi ve saat kaçta İstanbul’da olacağı oldu. Peki, Bonucci’nin ucağı nerede? Bonucci uçak takibi! Bonucci canlı uçak takibi!

    BONUCCİ CANLI UÇAK TAKİBİ!

    Türkiye sınırlarına giriş yapan uçağın kısa süre içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

    CANLI || BONUCCİ UÇAK TAKİBİ! Bonucci’nin uçağı nerede?

    BONUCCİ’NİN UÇAĞI NEREDE?

    İngiltere London City Airport’dan kalkan İtalyan yıldız Bonucci’nin uçağı Türkiye sınırlarına giriş yaptı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BonucciFenerbahçeFenerbahçe Transfer
    Haberler > Spor > CANLI || BONUCCİ UÇAK TAKİBİ! Bonucci’nin uçağı nerede?
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