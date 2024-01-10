CANLI || BONUCCİ UÇAK TAKİBİ! Bonucci’nin uçağı nerede?

10 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 18:03

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe’nin, son olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci ile ilgili yapılan resmi açıklama sonrası futbolseverler Bonucci ile ilgili araştırma yapmakta. İtalyan yıldız ile ilgili en çok merak edilen konu oyuncunun Bonucci’nin canlı uçak takibi ve saat kaçta İstanbul’da olacağı oldu. Peki, Bonucci’nin ucağı nerede? Bonucci uçak takibi! Bonucci canlı uçak takibi!

BONUCCİ CANLI UÇAK TAKİBİ!

Türkiye sınırlarına giriş yapan uçağın kısa süre içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

BONUCCİ’NİN UÇAĞI NEREDE?

İngiltere London City Airport’dan kalkan İtalyan yıldız Bonucci’nin uçağı Türkiye sınırlarına giriş yaptı.