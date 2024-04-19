Carlos Vinicius planı ortaya çıktı! Transfer için düğmeye basıldı

Bonservis bedeli Fulham'da bulunan, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Carlos Vinicius'un kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyor. Fulham'ın 2025 yılında sözleşmesi bitecek futbolcu için hazırladığı plan ortaya çıktı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, beklenileni veremedi. Galatasaray'ın yolları ayırmasına kesin gözle bakılan Vinicius'un, kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyor.

FULHAM PARA KAZANMAK İSTİYOR

The Standard'ın haberine göre; Fulham, mukavelesi 2025 yılın sona erecek olan Carlos Vinicius'u satarak para kazanmak istiyor.

Premier Lig ekibinde birinci forvet konumunda olan Rodrigo Muniz, formda bir sezon geçirerek son 11 maçta 8 gol attı. Birmingham'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir dönem geçiren genç golcü Jay Stansfield'ın da gelecek sezon Fulham'a geri dönmesi bekleniyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın forvet hattındaki zenginliği göz önüne alarak Vinicius'u gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediği belirtildi. İngiliz kulübü, bu nedenle gelecek yaz Carlos Vinicius'a gelecek satın alma tekliflerini değerlendirmeye alacak.

2022 yılında Benfica'dan transfer edilen ve Brezilyalı futbolcu, 48 maçta forma giyerken 8 gol attı, 3 kez de asist yaptı.