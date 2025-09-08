Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cengiz Ünder, ilk antrenmanına çıktı! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Cengiz Ünder, ilk antrenmanına çıktı! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cengiz Ünder, ilk antrenmanına çıktı! Beşiktaş&#039;ın Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Cengiz Ünder, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ederken, siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Cengiz Ünder'in ilk antrenmanına çıktı! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor - 1. Resim

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş geçtiğimiz 4 haftada 2 maça çıkmış 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak toplam 3 puan toplamıştı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kimya defteri kareli mi, çizgili mi olur?Nepal’de sosyal medya yasağı kanlı bitti: 16 ölü, yüzlerce yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti! İşte oynanacak stadyum - SporFatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti! İşte oynanacak stadyumSamsunsporlu futbolculardan öğrencilere sürpriz! " Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" - SporSamsunsporlu futbolculardan öğrencilere sürpriz! " Bu şehrin çocukları Samsunsporludur"Süper Lig ekibinden Nuri Şahin hamlesi! Başakşehir'in yeni teknik adamı belli oldu - SporSüper Lig ekibinden Nuri Şahin hamlesi! Başakşehir'in yeni teknik adamı belli olduHedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - SporHedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyorFenerbahçe'de bomba gelişme! Tarih verildi: Yeni teknik direktör belli oluyor - SporF.Bahçe'de bomba gelişme! Yeni teknik direktör için tarih verildiDünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! "Hayallerimizin ötesinde bir an'' - SporDünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! "Hayallerimizin ötesinde bir an''
Sonraki Haber Yükleniyor...