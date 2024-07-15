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Copa Amerika finaline Messi'nin gözyaşları damga vurdu! Sakatlanınca hüngür hüngür ağladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Conmebol, Copa Amerika, Lionel Messi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arjantin ve Kolombiya'yı karşı karşıya getiren Copa Amerika finalinde, sakatlanarak oyundan çıkan Lionel Messi yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu. Yıldız futbolcu uzatma dakikalarında gelen zaferin ardından büyük sevinç yaşadı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa Amerika finalinde Arjantin ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın 112. dakikasında Lautaro Martinez topu ağlara gönderdi ve Arjantin, 16.kez Amerika Kıtası'nın en büyüğü oldu.

Copa Amerika finaline Messi'nin gözyaşları damga vurdu! Sakatlanınca hüngür hüngür ağladı - 1. Resim

MESSİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karşılaşmada sakatlanan Lionel Messi, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı. Finale devam edemediği için büyük üzüntü yaşayan Messi gözyaşlarına hakim olamadı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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