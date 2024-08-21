Cristiano Ronaldo'dan sosyal medya hamlesi! Milyonlar bunu bekliyordu...

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Ronaldo, aynı zamanda sosyal medyada da oldukça etkin. Birçok sosyal medya uygulamasında hesabı olan Portekizli, sevenlerinin uzun süredir beklediği hamleyi yaptı.

Süper yıldız Ronaldo, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

Futbolun en büyük yıldızlarından biri olan Portekizli, kariyerin son dönemde gittiği Suudi Arabistan'da da attığı gollerle adından söz ettiriyor.

23 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu rekorunu kıran Ronaldo, yeşil sahalarda olduğu kadar sosyal medyada da oldukça aktif ve popüler.

Başta Instagram olmak üzere birçok sosyal medya uygulamasında hesabı olan ve sevenlerine hitap eden Ronaldo, uzun süredir bekleneni yaptı ve Youtube hesabı açtı.

RONALDO ARTIK YOUTUBE'DA

Youtube kanalı açtığını duyuran Ronaldo, "Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun hesabı kısa sürede 1.6 milyon aboneyi geçti.