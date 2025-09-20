Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum!

Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, İzmir temsilcisi Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 4'üncü mücadelede 2'nci defa kaybetti. Maçın ardından Demir Ege Tıknaz, farklı mağlubiyeti değerlendirdi. 

"ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONLAR VAR"

Oyun olarak gelişmeleri gerektiğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz, buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi. Hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla oyun durdu, çok tartışılan pozisyonlar var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza almak istemiyorum ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

