Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Domenico Tedesco'dan çarpıcı itiraf: Bu şekilde devam edemeyiz

Domenico Tedesco'dan çarpıcı itiraf: Bu şekilde devam edemeyiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Domenico Tedesco&#039;dan çarpıcı itiraf: Bu şekilde devam edemeyiz
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk oldukları mücadele öncesi açıklamalar yaptı. 

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA UYAN FORMASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kadro tercihiyle ilgili konuşan Tedesco, "Savunma hattımız bu şekilde olacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda geride 4'lü oynadık. Takıma uyan formasyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bana değil, takıma uyan sistem olması. Bugün bu şekilde oynayacağız." dedi.

"BİR ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Kazanmak için bir çözüm bulmaları gerektiğine dikkat çeken Tedesco, "Son maçları gördünüz ve bu şekilde devam edemeyiz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alvarez ve Duran, henüz hazır değil. Onlar dönene kadar çözüm bulmalıyız. İdeal 11 bulana kadar çözüm aramaya devam etmeliyiz. Kesin olan bir şey var, son maçlardaki gibi olamayız." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı 11'i belli oldu: Şaşırtan karar - SporFenerbahçe'nin Zagreb maçı 11'i belli oldu: Şaşırtan kararAvrupa Ligi'nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun - SporAvrupa Ligi'nde İsrail protestosuFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajı - SporFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajıGalatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 hafta yok - SporGalatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 hafta yokCanlı: Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında - SporCanlı: Kayseri'deki mücadelede gol yağmuruArda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandı - SporArda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandı
Sonraki Haber Yükleniyor...