Domenico Tedesco'dan çarpıcı itiraf: Bu şekilde devam edemeyiz

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA UYAN FORMASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kadro tercihiyle ilgili konuşan Tedesco, "Savunma hattımız bu şekilde olacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda geride 4'lü oynadık. Takıma uyan formasyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bana değil, takıma uyan sistem olması. Bugün bu şekilde oynayacağız." dedi.

"BİR ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Kazanmak için bir çözüm bulmaları gerektiğine dikkat çeken Tedesco, "Son maçları gördünüz ve bu şekilde devam edemeyiz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alvarez ve Duran, henüz hazır değil. Onlar dönene kadar çözüm bulmalıyız. İdeal 11 bulana kadar çözüm aramaya devam etmeliyiz. Kesin olan bir şey var, son maçlardaki gibi olamayız." diye konuştu.