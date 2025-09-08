Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası! Sema Çalışkan çeyrek finalde
Dünya Boks Şampiyonası hız kesmeden devam ederken, millilerimiz rekorlar kırmaya devam ediyor. Milli boksör Sema Çalışkan, kadınlar 70 kiloda çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası devam ediyor. Organizasyonun dördüncü gününde ringe 4 milli boksör çıktı.
SEMA ÇALIŞKAN ÇEYREK FİNALDE
Kadınlar 70 kiloda mücadele eden Sema Çalışkan, son 16 turunda ABD'li Isabella Winkler'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli boksör, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Kazakistan'dan Natalya Bogdanova ile karşılaşacak.
Erkeklerde Tolga Kaya (55 kilo) Avustralyalı Jye Dixon'a, Ahmet Pekel (65 kilo) Tayvanlı Yu Lin'e, kadınlarda ise olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman (57 kilo) Venezuela'dan Omailyn Carolina Alcala Segovia'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.
YARIN 6 BOKSÖRÜMÜZ RİNGE ÇIKACAK
Organizasyonun beşinci gününde milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Emrah Yaşar ve Mücahit İlyas ringe çıkacak.
Dünya Boks Şampiyonası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.