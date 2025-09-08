Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası! Sema Çalışkan çeyrek finalde

Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası! Sema Çalışkan çeyrek finalde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Boks Şampiyonası&#039;nda Türk fırtınası! Sema Çalışkan çeyrek finalde
Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Boks Şampiyonası hız kesmeden devam ederken, millilerimiz rekorlar kırmaya devam ediyor. Milli boksör Sema Çalışkan, kadınlar 70 kiloda çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası devam ediyor. Organizasyonun dördüncü gününde ringe 4 milli boksör çıktı.

Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası - 1. Resim

SEMA ÇALIŞKAN ÇEYREK FİNALDE

Kadınlar 70 kiloda mücadele eden Sema Çalışkan, son 16 turunda ABD'li Isabella Winkler'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli boksör, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Kazakistan'dan Natalya Bogdanova ile karşılaşacak.

Erkeklerde Tolga Kaya (55 kilo) Avustralyalı Jye Dixon'a, Ahmet Pekel (65 kilo) Tayvanlı Yu Lin'e, kadınlarda ise olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman (57 kilo) Venezuela'dan Omailyn Carolina Alcala Segovia'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası - 2. Resim

YARIN 6 BOKSÖRÜMÜZ RİNGE ÇIKACAK

Organizasyonun beşinci gününde milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Emrah Yaşar ve Mücahit İlyas ringe çıkacak.

Dünya Boks Şampiyonası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kapadokya'da balon turları neden yok, yapılmıyor? Sebebi araştırılıyorBugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Delete tuşu nerede? | Spor yazarları, tarihi hezimeti yorumladı - SporDelete tuşu nerede?İspanyollardan büyük ayıp! 'Türk bayrağı' skandalı tepki topladı - Sporİspanyollardan büyük ayıp! Bayrak paylaşımı tepki topladıEdin Dzeko durdurulamıyor! Milli takımda 2 gol - SporEdin Dzeko durdurulamıyor! Milli takımda 2 golFenerbahçe'de Edson Alvarez'in sakatlığının son durumu belli oldu! - SporEdson Alvarez'den haber var! İşte futbolcunun son durumuFenerbahçe'de Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Profilini çizdi - SporAli Koç'tan yeni teknik direktör açıklamasıBeşiktaş transferde atağa kalktı: Aymeric Laporte, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek... - SporBeşiktaş transferde atağa kalktı
Sonraki Haber Yükleniyor...