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Dünya futboluna damga vuruyor! Hakan Çalhanoğlu yılın en iyisi seçildi

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Dünya futboluna damga vuruyor! Hakan Çalhanoğlu yılın en iyisi seçildi
Hakan Çalhanoğlu, Serie A, Inter, Haber

Spor Haberleri

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu, sezonun en iyi orta saha futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Monza'dan Michele Di Gregorio en iyi kaleci, Inter'den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus'tan Dusan Vlahovic en iyi forvet ödülüne layık görüldü.

Inter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

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Düzenleyen:  - Spor
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