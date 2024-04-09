Dünyada bir ilk olacak! Fenerbahçe'den dikkat çeken anlaşma

Fenerbahçe Kulübü, Fanself ile sponsorluk anlaşması yapıldığını bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada projenin dünyada ilk olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe, Fanself ile sponsorluk için anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız, yeni iş ortağımız Fanself'in platformu sayesinde, sporcularımızın imzalı formalarına 'Kişiselleştirme' seçeneği ile erişme imkanı bulacak. Dünyada ilk defa Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fanself ortaklığında gerçekleşecek bu proje, taraftarlarımıza eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yeni iş ortağımız Fanself, 2023-2024 sezonunun kalan kısmında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın ikinci şort sponsoru da oldu. Fanself logosu, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın maç şortlarının sağ arka kısmında yer alacak." denildi.

Fanself hakkında;



Sporseverlere; sporcu hatıralarına erişim deneyimi sunan ve kulüpler ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendiren bu platform, sporun birleştirici gücünü iyiliğe dönüştürmeyi hedefleyen bir yer sağlayıcıdır.



2024 yılında kurulmuş olan Fanself, global vizyonuyla tüm dünyada bir ilki gerçekleştirmek için yola çıkmış ve ilk adım olarak dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliğine girmiştir. Taraftarlara, hayranı oldukları sporcuların imzalı ürünlerini “Kişiselleştirme” seçeneğiyle sunan fanself, onlara hayatları boyunca unutulmayacak bir deneyimi sunarken bu deneyim imkanıyla da dünyada bir ilki gerçekleştirmektedir.