Haberler > Spor > Dünyada ilk Ankara'da yaşandı! Bisikletçiler köylerde çiçekler ve halk danslarıyla karşılandı

Ankara, unutulmaz bir bisiklet şölenine ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en prestijli amatör yol bisikleti yarışlarından Gran Fondo Başkent 2025, 24 Ağustos’ta başkent sokaklarından bozkır manzaralarına uzanan parkurda yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyada bir ilke sahne olan organizasyonda, sporcular Tulumtaş Mahallesi’nde çiçeklerle ve Ankara’nın simgesi Seymenlerin coşkulu gösterileriyle karşılanarak eşsiz bir atmosfer yaşadı.

KORAY ERDOĞAN/TÜRKİYE TODAY — Türkiye’nin en prestijli amatör yol bisikleti yarışlarından Gran Fondo Başkent 2025, 24 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Başkentin kalbinden başlayarak bozkır manzaraları eşliğinde ilerleyen yarışta sporcular hem zorlu hem de unutulmaz bir mücadele verdi.

Dünyada ilk Ankara'da yaşandı! Bisikletçiler köylerde çiçekler ve halk danslarıyla karşılandı - 1. Resim

Yüzlerce bisikletçinin katıldığı organizasyonda dünyada bir ilk gerçekleşti. Yarışı, diğer bisiklet yarışlarından ayıran en özel an, Tulumtaş Mahallesi’nde yaşandı. Sporcular, köylüler tarafından çiçeklerle ve Ankara’nın simgesi hâline gelen Seymenlerin folklor gösterileriyle karşılandı.

Dünyada ilk Ankara'da yaşandı! Bisikletçiler köylerde çiçekler ve halk danslarıyla karşılandı - 2. Resim

Renkli kıyafetleri, ritmik davul-zurna ezgileri ve coşkulu danslarıyla Seymenler hem bisikletçilere moral verdi hem de izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Böylece Gran Fondo Başkent, dünyada köylerde çiçekler ve folklor ekipleriyle yarışmacıların karşılandığı tek bisiklet organizasyonu olarak tarihe geçti.

Dünyada ilk Ankara'da yaşandı! Bisikletçiler köylerde çiçekler ve halk danslarıyla karşılandı - 3. Resim

Yarışta uzun parkur kadınlar kategorisinde birinci olan Azerbaycanlı Natalya Vallek, ilk kez ülkesinin dışında resmi bir yarışa katıldığını belirterek atmosferi “çok dostane ve unutulmaz” sözleriyle anlattı. Henüz profesyonel olmadığını ve yalnızca altı ay önce bisiklete başladığını söyleyen Vallek, “Herkese Ankara’ya gelip bu yarışa katılmasını tavsiye ederim” dedi.

