Dünyada ilk Ankara'da yaşandı! Bisikletçiler köylerde çiçekler ve halk danslarıyla karşılandı

KORAY ERDOĞAN/TÜRKİYE TODAY — Türkiye’nin en prestijli amatör yol bisikleti yarışlarından Gran Fondo Başkent 2025, 24 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Başkentin kalbinden başlayarak bozkır manzaraları eşliğinde ilerleyen yarışta sporcular hem zorlu hem de unutulmaz bir mücadele verdi.

Yüzlerce bisikletçinin katıldığı organizasyonda dünyada bir ilk gerçekleşti. Yarışı, diğer bisiklet yarışlarından ayıran en özel an, Tulumtaş Mahallesi’nde yaşandı. Sporcular, köylüler tarafından çiçeklerle ve Ankara’nın simgesi hâline gelen Seymenlerin folklor gösterileriyle karşılandı.

Renkli kıyafetleri, ritmik davul-zurna ezgileri ve coşkulu danslarıyla Seymenler hem bisikletçilere moral verdi hem de izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Böylece Gran Fondo Başkent, dünyada köylerde çiçekler ve folklor ekipleriyle yarışmacıların karşılandığı tek bisiklet organizasyonu olarak tarihe geçti.

Yarışta uzun parkur kadınlar kategorisinde birinci olan Azerbaycanlı Natalya Vallek, ilk kez ülkesinin dışında resmi bir yarışa katıldığını belirterek atmosferi “çok dostane ve unutulmaz” sözleriyle anlattı. Henüz profesyonel olmadığını ve yalnızca altı ay önce bisiklete başladığını söyleyen Vallek, “Herkese Ankara’ya gelip bu yarışa katılmasını tavsiye ederim” dedi.