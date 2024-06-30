Durmaz! Ziyech kaldı, Zaha'nın forma şansı azaldı

Yedek kalmayı fazla kabul edemeyen ve bu konuda Buruk ile gerilim yaşayan tecrübeli oyuncu adım adım West Ham’a… Sarı kırmızılı kulüple 2026’ya kadar mukavelesi olan Zaha’nın güncel piyasa değeri 11 milyon avro.

Beklenti büyük! Galatasaray’ın hesabı; Zaha ve Tete’den en az 20 milyon avro

Beklenti büyük! Galatasaray’ın hesabı; Zaha ve Tete’den en az 20 milyon avro

Galatasaray’da transferi büyük ses getiren Wilfried Zaha, sahada beklenen etkiyi fazla gösteremedi. Hatta yedek kaldığı için zaman zaman teknik direktör Okan Buruk ile gerilim yaşadı. 2026’ya kadar mukavelesi bulunan Fildişi Sahilli oyuncunun adı Premier Lig ekibi West Ham ile anılıyordu. Ziyech’in takımda kalmasının resmiyet kazanmasının ardından Zaha’nın forma şansı da azaldı ve bu durumda satış ihtimali daha da güçlendi. Yönetimin Zaha satışından beklentisi en az 10 milyon avro.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Ada ekibi West Ham ise transferinde kararlı olduğu 31 yaşındaki oyuncudan bonservis konusunu kendisinin çözmesini istiyor. Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin avro olan ve üç yıllık anlaşma sonrası 2,3 milyon avro imza parası ödenen Zaha elden çıkarılırsa yıllık maliyetinden de ciddi oranda kâr elde edilecek. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Özetle; kanatlarda Ziyech ve Barış Alper’in forması garanti göründüğü için de tecrübeli ismin Ada’ya dönüşü kaçınılmaz gibi.

GALATASARAY ANISI YOK!

Zaniolo her şeyi sildi

Bonservisi Galatasaray’da olan ve yeniden İtalya’ya dönmek isteyen Nicolo Zaniolo, İnstagram hesabından sarı kırmızılı kulüple ilgili bütün paylaşımlarını kaldırdı. Adı Atalanta ve Fiorentina ile anılan hücum oyuncusunun bu hareketi G.Saraylı taraftarların tepkisini çekti.