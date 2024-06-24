Beklenti büyük! Galatasaray’ın hesabı; Zaha ve Tete’den en az 20 milyon avro 

Sarı kırmızılılarda yeni sezonda düşünülmeyen ikiliye teklifler var. Zaha, Ada’ya dönebilir, Tete’de adres Rusya, Brezilya ve Suudi Arabistan olabilir...

Yeni sezonda kadrosunu büyük oranda korumayı hedefleyen ve üç dört takviye düşünen Galatasaray’da, iki isim satış listesinde. Geçen sezon alınan ancak beklentileri çok da karşılayamayan, Wilfried Zaha ile Tete yeni sezonda düşünülmüyor. Belli bir kalitesi olan iki isim de yakın takip altında. Zaha için İngiltere’den ve Suudi Arabistan’dan teklifler var ama onun gönlü yeniden Ada’ya dönmek. Sarı kırmızılı takımın beklentisi ise en az 10 milyon avro.

ZİYECH'TE BELİRSİZLİK

Tete konusunda da benzer durum söz konusu. Brezilyalı oyuncuyu ülkesinden bazı takımlar ile Rusya ve Suudi Arabistan’dan isteyenler var. Yönetim genç sambacıyı 10 milyon avro civarında bir bonservis bedeli ile elden çıkarmanın hesabı içerisinde. Bir diğer yıldız isim Hâkim Ziyech konusunda ise belirsizlik var. Okan Buruk’un kesinlikle takımda kalmasını istediği Faslı oyuncu, Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifleri değerlendirmeye alabilir.

WEST HAM İSTİYOR

Geçen sezon Okan Buruk ile gerilim yaşayan Zaha, sürekli forma giyeceği bir takım istiyor . En ciddi alıcı ise şu an için West Ham görünüyor.

SAĞ BEK ARAYIŞI...

Bissaka çok tuzlu geliyor

Galatasaray’da acil olarak transfer yapılması istenen bölge sağ bek. Boey’in ayrılığı sonrası dikiş tutmayan bölge için öne çıkan isim de Manchester United’tan Aaron Wan-Bissaka. İngiliz devi, 20 milyon avronun üzerinde bir talepte bulundu. Rakamı çok yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim ise Lorenz Assignon ve Nordi Mukiele isimlerine yöneldi.