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Rıdvan el yaktı! Beşiktaş’ın istediği eski oyuncusunun dönüşü zora girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rıdvan el yaktı! Beşiktaş’ın istediği eski oyuncusunun dönüşü zora girdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini 5 milyon avro olarak belirleyince yönetim alternatif isimlere yöneldi...

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta sol bek arayışları devam ederken İskoçya’dan kötü haber geldi. Arthur Masuaku ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlıların, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için yaptığı girişim olumsuz sonuçlandı. Beşiktaş’tan kadrosuna 4 milyon avro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu için Rangers’ın beklentisi çok yüksek oldu. 5 milyon avro bonservis bedelini duyunca görüşmeleri askıya alan siyah beyazlı idareciler, listedeki alternatif isimlere yöneldi. 

LİSTEDE ÜÇ İSİM VAR

Brad Friedel’ın, Roma’dan ayılmaya hazırlanan Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Sevilla’nın sol beki Marcos Acuna da listede. Arjantin Millî Takımı’nda da forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun bir yıl daha kontratı bulunuyor. Piyasa değeri ise 4 milyon avro.  Real Betis’te top koşturan Juan Miranda da adaylar arasında. Barcelona altyapısında yetişen 24 yaşındaki sol bekin bonservisi elinde bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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