Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş aradığı stoperi Amerika'da buldu

Beşiktaş aradığı stoperi Amerika'da buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş aradığı stoperi Amerika&#039;da buldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Copa America’ya giden Brad Friedel, vatandaşıyla her konuda anlaştı. Şimdi gözler kulübü Genk’te.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Kartal’da gelecek sezonun transfer çalışmaları da hızlı başladı. Siyah beyazlı ekip savunma bölgesine Mark McKenzie’yi getirmek istiyor. ABD Millî Takımı’nda ve Belçika’nın Genk takımında forma giyen ABD’li oyuncu için yeni danışman Brad Friedel devrede. ABD’de devam eden Copa America’yı yerinde takip eden Friedel, vatandaşını Beşiktaş’a getirmek için yoğun mesai harcadı. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve gözler Belçika’ya çevrildi.

HIZLI VE HIRSLI

Genk Kulübü’nün piyasa değeri 6 milyon avro olan McKenzie için belirleyeceği bedel bekleniyor. 25 yaşındaki stoperin sözleşmesinin son yılı olduğu için Genk’in yüksek bir bonservis bedeli belirlemesi beklenmiyor. Öte yandan McKenzie’nin oyun kurucu stoper olması ve savunma oyuncusuna göre üst seviyedeki tekniği tercih edilmesini sağladı. Bu özelliklerinin yanı sıra hızlı ve agresif olması da Beşiktaşlı kurmayları heyecanlandırmış durumda.

25 yaşındaki McKenzie kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğunu belirtiyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mukavelesi sona erdi! Galatasaray, Fransız merkez orta saha için devredeŞırnak'ta anız yangını yeniden başladı! 7 köy etkilendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mukavelesi sona erdi! Galatasaray, Fransız merkez orta saha için devrede - SporGalatasaray, Fransız merkez orta saha için devredeFenerbahçe boşa çıkan Hollandalı yıldızın peşinde - SporFenerbahçe boşa çıkan Hollandalı yıldızın peşindeŞaşırdık, dağıldık... EURO 2024'e neşeli girdik, Portekiz'den fark yedik - SporUmutlarımız son maça kaldıBelçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçti - SporBelçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçtiTürkiye Avrupa Şampiyonası grubundan nasıl çıkar? - SporTürkiye gruptan nasıl çıkar?Sinan Engin'den A Milli Takım'ın 2 yıldızına tarihi çağrı! 'Affınızı isteyin' - SporSinan Engin'den 2 yıldıza tarihi çağrı!
Sonraki Haber Yükleniyor...