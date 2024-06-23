Beşiktaş aradığı stoperi Amerika'da buldu

Copa America’ya giden Brad Friedel, vatandaşıyla her konuda anlaştı. Şimdi gözler kulübü Genk’te.

Paul Onuachu için 15 milyon euro mu teklif edildi? Beşiktaş'tan transfer haberlerine açıklama

Paul Onuachu için 15 milyon euro mu teklif edildi? Beşiktaş'tan transfer haberlerine açıklama

MURAD TAMER'İN HABERİ - Kartal’da gelecek sezonun transfer çalışmaları da hızlı başladı. Siyah beyazlı ekip savunma bölgesine Mark McKenzie’yi getirmek istiyor. ABD Millî Takımı’nda ve Belçika’nın Genk takımında forma giyen ABD’li oyuncu için yeni danışman Brad Friedel devrede. ABD’de devam eden Copa America’yı yerinde takip eden Friedel, vatandaşını Beşiktaş’a getirmek için yoğun mesai harcadı. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve gözler Belçika’ya çevrildi.

HIZLI VE HIRSLI

Genk Kulübü’nün piyasa değeri 6 milyon avro olan McKenzie için belirleyeceği bedel bekleniyor. 25 yaşındaki stoperin sözleşmesinin son yılı olduğu için Genk’in yüksek bir bonservis bedeli belirlemesi beklenmiyor. Öte yandan McKenzie’nin oyun kurucu stoper olması ve savunma oyuncusuna göre üst seviyedeki tekniği tercih edilmesini sağladı. Bu özelliklerinin yanı sıra hızlı ve agresif olması da Beşiktaşlı kurmayları heyecanlandırmış durumda.

25 yaşındaki McKenzie kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğunu belirtiyor.