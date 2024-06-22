Paul Onuachu için 15 milyon euro mu teklif edildi? Beşiktaş'tan transfer haberlerine açıklama
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ın Paul Onuachu'nun transferi için Southampton'a 15 milyon euro, İngiliz kulübüyle aynı şirkete bağlı olan Göztepe'ye ise 3 futbolcu teklif ettiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'tan transfer haberleri hakkında açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir." denildi.
Yeni sezon kadro yapılanması hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan basında çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.
"RESMİ KANALLARIMIZI TAKİP EDİN"
Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı oluşturan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız.
Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı