Paul Onuachu için 15 milyon euro mu teklif edildi? Beşiktaş'tan transfer haberlerine açıklama

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme: 22 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın Paul Onuachu'nun transferi için Southampton'a 15 milyon euro, İngiliz kulübüyle aynı şirkete bağlı olan Göztepe'ye ise 3 futbolcu teklif ettiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'tan transfer haberleri hakkında açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir." denildi.