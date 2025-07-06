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Dursun Özbek ameliyat oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine gitti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dursun Özbek ameliyat oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine gitti!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti. Özbek ise sosyal medyadan teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kısa süre önce operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etti. Dursun Özbek, ziyaretleri için Erdoğan ve Memişoğlu'na teşekkür etti. Özbek'in Galatasaray Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı;

Dursun Özbek ameliyat oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine gitti! - 1. Resim

"EN DERİN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

"Geçirdiğim operasyon süresince göstermiş oldukları ilgi, destek ve iyi dileklerle yanımda olan tüm dostlarıma, Galatasaray camiasına ve kıymetli vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum... Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, telefonla arayan, mesaj gönderen ve ziyaretime gelerek moral veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gösterilen bu samimi ilgi, hem şahsım hem de ailem adına büyük bir moral kaynağı olmuştur.

Dursun Özbek ameliyat oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine gitti! - 2. Resim

Hastanede bulunduğum sırada nazik teşrifleriyle beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na en derin teşekkürlerimi sunuyorum...

Dursun Özbek ameliyat oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine gitti! - 3. Resim

DURSUN ÖZBEK TABURCU OLDU

Ayrıca, operasyon sürecimi büyük bir özen, titizlik ve içtenlikle takip eden değerli hekim, hemşire ve tüm personellere yürekten teşekkür ederim. Göstermiş oldukları özveri ve profesyonellik sayesinde kısa sürede sağlığıma kavuştum ve 4 Temmuz Cuma günü taburcu oldum. Şimdi, Galatasarayımız için yaptığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam etmenin zamanı…

Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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