Dursun Özbek çark etti: Erteleme için bize gelmeyin

Üç gün önce Süper Kupa’nın ertelenmesiyle ilgili soruya “Türk futboluna faydası olacak her kararın arkasında oluruz” diyen Özbek, TFF’ye “Biz ertelemeye razı değiliz” mesajı gönderdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın ardından futbol gündemi tamamen değişti. Şampiyonluk yarışından ziyade, Fenerbahçe’nin çekilme resti konuşulmaya başlandı. Olaylı maçın ardından Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal, Süper Kupa’nın Avrupa maçını düşünerek ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini dile getirmiş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de “Süper Kupa ile ilgili karar TFF’nindir. Türk futboluna faydası olacak her türlü kararın Galatasaray arkasında durur” diyerek buna ılımlı cevap vermişti.

‘Oyuna gelme başkan’

Ancak sarı kırmızılı camianın önemli isimleri Özbek’i ‘oyuna gelmemesi’ için uyardı. Fenerbahçe’nin çekilme restiyle birlikte hem bütün kulüpleri hem de TFF’yi tehdit ettiğini belirten söylemler Özbek’i çark ettirdi. Galatasaray Başkanı, camiadan gelen sese kulak verip önceki gün yapılan Divan Kurulu toplantısında “7 Nisan’da Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı var” vurgusunda bulundu. Özbek’in ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi de arayarak “Süper Kupa ile ilgili bize erteleme talebiyle gelmeyin” dediği öğrenildi.

119 BİN KM YOLCULUK YAPTI

Galatasaray savunmasının belkemiği Davinson Sanchez, FIFPRO tarafından tutulan istatistiğe göre 25 Şubat’a kadar olan sürede 148 saatlik uçuş ve katettiği 119 bin 064 kilometrelik mesafeyle bu sezon dünyanın en fazla yolculuk yapan üçüncü oyuncusu oldu. Kolombiyalı oyuncu millî formayla elemelerde oynamak için dört defa Barranquilla’ya gitti, ayrıca Avrupa’da birçok ülkeye seyahat etti. Türkiye’den ülkeye her gidişinde ise ortalama 10 bin 900 km yol kat etti.

LİGİN EN DEĞERLİSİ

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Süper Lig’in en değerli 10 futbolcusunu açıkladı. Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 22,5 milyon avroluk değeriyle ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada 21,1 milyon avroyla Ferdi Kadıoğlu, üçüncü sırada 20,7 milyon avroyla Szymanski, dördüncü sırada ise 20,1 milyon avro ile Barış Alper yer aldı.

İTALYAN BASINI DİYOR

İtalyan basınında Mauro İcardi ile ilgili haberin çıkmadığı gün yok gibi. Uzun yıllar Çizme’de forma giyen Arjantinli oyuncuyla ilgili Tuttomercato, “Icardi, Juventus ve Milan gibi takımlara transfer olmaya sıcak bakmıyor; İnter’e geri dönmek istiyor” iddiasında bulundu. Napoli’nin ise Osimhen sonrası için İcardi’yi düşündüğü belirtildi.