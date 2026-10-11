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Dursun Özbek, Galatasaray’ın satışlarda rekor kırdığını söyledi

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Dursun Özbek, Galatasaray’ın satışlarda rekor kırdığını söyledi
Başlık ResmiDursun Özbek, Galatasaray’ın satışlarda rekor kırdığını söyledi

Sarı kırmızılıların başkanı, 1 milyon forma satışı hedefini aştıklarını belirtirken yaklaşık 23,8 milyar lira hasılat ile kulüp tarihinin rekorunu kırdıklarını söyledi.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, 2022 yılında göreve geldikleri dönem ile şu anki dönem arasında çok büyük fark olduğunu söyleyerek “Galatasaray’ı, Türkiye’de daha güçlü, Avrupa’da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Özbek “Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa’da önemli başarılara imza atma hedefimiz var” diye konuştu.

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TARİHÎ EŞİKTEYİZ

“Toplam yükümlülüklerimiz 31,4 milyar liradır” diyen Özbek “Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor. Bu dönemde 480 milyon avro (yaklaşık 23,8 milyar lira) ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satışıyla belirlediğimiz 1 milyon hedefini aştık. Genişlettiğimiz ürün yelpazesiyle 5 milyon 100 bin adet ürün sattık. Bu rakam son 4 senede 3 kat artmıştır. Önümüzde yeni bir dönem, aşılması gereken yeni ve tarihî bir eşik var. Bu eşiği başarıyla geçmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

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Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında 10 kişiyle aldığı galibiyet İspanyol basınında geniş yankı buldu. AS ve Sport, Barcelona maçı öncesinde Victor Osimhen’in sahalara dönüşünü öne çıkarırken, “Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer” yorumunda bulundu. Sport gazetesi ise “Osimhen şimdiden Barça’yı korkutuyor: Flick’in ekibini ağırlamasına dört gün kala etkileyici dönüş” ifadelerine yer verdi.



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