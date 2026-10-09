Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Barcelona için saklanacak

19 günlük millî ara sonrası ligin perdesini Galatasaray açıyor. Son maçında Trabzonspor’a 4-0 yenlerek koltuktan düşen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeniden zirveye kurulmanın hesaplarını yapıyor…

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Uluslar Ligi sebebiyle liglere verilen ara sona erdi. Süper Lig’de 19 gün aradan sonra perde yeniden kalkıyor. Yedinci haftanın açılış maçında G.Saray, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ligin altıncı haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 yenilerek liderlik koltuğundan inen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa’yı yenerek yeniden zirveyi ele geçirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, millî takımdan yorgun dönen Davinson’u kulübeye çekmeyi düşünüyor. Abdülkerim’in yanında savunmanın göbeğinde Lemina görev yapacak. Millî takımdan geç dönen ve takımla tek idmana katılabilen Torreira da maçta forma giyecek.

Galatasaray antrenmanından

JOKER BARIŞ SAĞ BEKTE

Okan Hoca, sakatlığı bulunan Sallai’nin yerine ise takımın jokeri Barış Alper’i sağ beke çekecek. Kanatları Leao ve Sane’ye teslim edecek olan Buruk, ileri uçta ise millî oyuncu Deniz Gül'ü oynatacak. Sakatlığını henüz tam atlatamayan Osimhen’i riske atmak istemeyen Buruk, Nijeryalı yıldızı eğer yetişebilirse dört gün sonra oynanacak Barcelona maçında sahaya sürecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren Sallai, Osimhen ve Singo’nun yanı sıra Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Ugochukwu forma giyemeyecek. Bu maçta kırmızı kart gören Okan Buruk da Kasımpaşa maçında kulübede yer alamayacak.

Muhtemel kadrolar

TEK NAMAĞLUP KASIMPAŞA!

Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig’deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, Başakşehir, Amed Sportif ve Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Çorum FK ile Gençlerbirliği’ni de mağlup etmeyi başardı.

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