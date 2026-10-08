Acun Ilıcalı, 1. Lig'den transfer için düğmeye bastı: Ocakta imzayı atabilir

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, Trendyol 1. Lig ekibinin genç kalecisi Deniz Dönmezer'i transfer listesine aldı. İngiliz ekibinin, Deniz Dönmezer için 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ve genç kaleciyle 4,5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin, Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Dönmezer'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

OCAK İYİ İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANDI

TEAMtalk'un haberine göre; Hull City, ocak transfer döneminde genç kalecinin transferi konusunda Metro Holding Kayserispor ile anlaşmaya varmak için çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz kulübünün, Deniz Dönmezer için 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu, ayrıca Kayserispor'a oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesinin gündemde bulunduğu aktarıldı.

Deniz Dönmezer

DENİZ'E 4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Hull City'nin genç kaleciyle 4,5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, anlaşmada 1 yıllık uzatma opsiyonunun da yer almasının beklendiği aktarıldı.

SEZON SONUNU BEKLEYEBİLİR

Taraflar arasındaki görüşmelerin temmuz ayında başladığı ve transfer konusunda henüz kesin anlaşmaya varılmadığı kaydedildi. Deniz Dönmezer'in transfer gerçekleşse dahi sezon sonuna kadar Metro Holding Kayserispor'da kalabileceği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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