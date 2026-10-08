ÖZEL | Guilherme'den Beşiktaş, Trabzonspor ve şampiyonluk itirafı: "Sözleşmeyi tescil ettiremediler"

Türk futbolunda Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ve Göztepe formalarıyla iz bırakan Brezilyalı futbolcu Guilherme, Türkiye Gazetesi'ne özel röportaj verdi. Kariyerini şimdilerde Atlético Goianiense’de sürdüren tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in rekabet gücünden Beşiktaş’a transferinin direkten dönmesine, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışından taraftar coşkusuna kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’de attığı klas goller ve yaptığı olağanüstü asistlerle hafızalarda yer edinen 37 yaşındaki orta saha, Anadolu kulüplerinde parlayan ender yabancı oyunculardan biriydi. Yeni Malatyaspor’daki dikkat çeken oyunuyla unutulmaz Brezilyalılar arasına giren Guilherme, Trabzonspor’da Türkiye Kupası zaferi yaşayarak kariyerini taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de yıldızlaştığı dönemi Türkiye Gazetesi’ne özel olarak anlattı.

“TÜRK FUTBOLU BENİ GELİŞTİRDİ"

Süper Lig’e transfer olmadan önce Portekiz, Polonya ve İtalya gibi üst düzey liglerde de oynayan Guilherme, “Bence bu ligler arasında en zorlu olanı İtalya ligi; orada seviye gerçekten çok yüksek. Brezilya Serie A da öyle. Süper Lig'in ise üçüncü sırada olduğunu düşünüyorum. Ancak bunlar kesinlikle çok rekabetçi ligler. Bu liglerin her biri, çok yüksek bir oyun seviyesinin yanı sıra teknik ve taktiksel kaliteyi de bünyesinde barındıran kendine has özelliklere sahip. Türk futbolundaki deneyimimden gerçekten büyük keyif aldım. Ayrıca Süper Lig'de bir oyuncu olarak önemli ölçüde gelişim gösterdiğimi söyleyebilirim.” dedi.

Guilherme

“BEŞİKTAŞ’A İMZA ATMIŞTIM AMA…”

Yeni Malatyaspor’da 61 maçta sergilediği 12 gol ve 13 asistlik başarılı performansın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor’la yaşadığı transfer süreçlerine değinen yıldız futbolcu, “Evet, sözleşme çoktan imzalanmıştı ama sonunda Beşiktaş federasyonla bazı sorunlar yaşadı ve sözleşmeyi tescil ettiremediler. Benim için zor bir andı çünkü Beşiktaş'ta oynamak için gerçekten çok heyecanlıydım. İşte o noktada Trabzonspor devreye girdi; üstelik çok büyük bir kulüp. Ayrıca şampiyonluk için mücadele etmek istiyordum. Bundan dolayı Trabzonspor'a transfer oldum. Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyorum. Trabzonspor'da çok mutluydum; tarih yazdık. Kulüp uzun zamandır şampiyonluk yaşamamıştı ve ben de adımı bu büyük Türk kulübünün tarihine yazdırmayı başardım. Trabzonspor forması giymek çok özeldi.” diye konuştu.

“OYNADIĞIM EN İYİ TAKIMDI”

Ocak 2020'de Trabzonspor ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığı ve sadece sekiz ay forma giydiği dönemi değerlendiren 37 yaşındaki orta saha, şöyle konuştu: “Trabzon'da inanılmaz bir zaman geçirdim. Oyuncu kadrosu ve takımın kalitesi açısından bugüne kadar oynadığım en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten muhteşem taraftarlara sahip büyük bir kulüp. Orada oynamak benim için bir onurdu. Taraftarlar maçlar boyunca takımlarını inanılmaz destekliyor; bu durum sadece Trabzonspor için değil, diğer Türk kulüpleri için de geçerli. Bu yüzden, sahaya her çıktığımda Türk stadyumlarındaki kalabalığı görmek ve seslerini duymak çok etkileyiciydi. Başkanın bize, 'Siz sadece ligi kazanmaya odaklanın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağınıza söz veriyorum' dediği anı çok net hatırlıyorum. Ancak kulüp, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırıma uğradı ve UEFA organizasyonlarına katılmaktan men edildi. Gerçekten yazık oldu; çünkü Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne taşımak ve kulübü orada temsil ederek oynamak harika olurdu.”

Guilherme

“PANDEMİ OLMASAYDI ŞAMPİYONDUK”

Karadeniz ekibinde forma giydiği dönem içinde ukde kalan duygularından bahseden Guilherme, “Süper Lig'i kazanmaya çok yaklaşmıştık. Takımımız harikaydı ama bence en büyük rakibimiz pandemiydi. Ayrıca takımımızın kalbi olduğunu düşündüğüm John Obi Mikel'i kaybettik. Belki o hayali gerçekleştirebilirdik ama yine de orada Türkiye Kupası'nı kazandığımız için gerçekten çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

“STADYUM TİTREYİP SARSILIYORDU”

Bordo-mavili taraftarların maç sırasında oluşturduğu etki, baskı ve atmosfer hakkında da konuşan başarılı futbolcu, “Türk halkının futbola gerçekten büyük tutku duyduğu bir sır değil. Ancak bizzat o atmosferin içinde olduğunuzda durum çok daha etkileyici. Tribünler adeta nabız gibi atıyor, stadyum titreyip sarsılıyor; ses seviyesi zaman zaman neredeyse sağır edici bir düzeye ulaşıyor. Ve Trabzonspor taraftarları bunu olağanüstü derecede iyi yapıyor. Bu inanılmaz bir şey; Trabzonspor taraftarları çok ateşli, takımlarını çılgınca destekliyorlar; buna bayılıyorum.” sözlerini sarf etti.

Guilherme

“GALATASARAY’A ATTIĞIM GOL!”

Kariyerinde ayrı bir yere sahip olan Süper Lig’de attığı gollere değinen Brezilyalı yıldız, “Ben büyük anlarda her zaman sorumluluk alan ve sahneye çıkan bir oyuncuyum; Çin ve Polonya'da da durum böyleydi. Türkiye'de ise ‘Dört Büyükler’e karşı gol atma şansına eriştim. Türk futbolunda bir oyuncunun bunu başarması, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atması ne kadar sık rastlanan bir durumdur pek emin değilim. Aslında, kariyerimin en iyi maçlarından birinin Yeni Malatyaspor formasıyla Trabzonspor'a karşı oynadığım maç olduğunu düşünüyorum; o karşılaşmada iki gol atmış, iki de asist yapmıştım. Çok sevdiğim ve net bir şekilde hatırladığım bir diğer gol ise yine Malatya'daki dönemimde Galatasaray'a karşı attığım son dakika golüdür.”

“ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜKSEK”

Bordo-mavili ekibin yeni sezondaki kadro yapılanmasını değerlendiren deneyimli orta saha, “Büyük oyuncular, büyük isimler... Bence ligi ilk üçte bitirmek adına kesinlikle iyi bir konumdalar. Eğer sonuna kadar üst sıralardaki mücadeleyi sürdürürlerse şampiyonluk şansları çok yüksek çünkü maçın sonucunu belirleyebilecek oyunculara sahipler. Kadro çok kaliteli ve kulüp harika transferler yaptı. Trabzonspor'un sezon sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi verme şansı kesinlikle var.” tespitinde bulundu.

Guilherme

“SALAH VE FABİNHO ÖNEMLİ BİR HAMLE”

Karadeniz temsilcisinin ses getiren transferlerinden Muhammed Salah ve vatandaşı Fabinho’ya ayrı bir parantez açan Guilherme, son olarak şöyle konuştu: “Salah, büyük bir yıldız. Trabzonspor adına sadece bir oyuncu transferi değil, aynı zamanda kulüp ve şehir üzerinde büyük bir etki oluşturan önemli bir hamleydi. Fabinho ise takıma büyük katkı sağlayabilecek, pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu. Büyük liglerdeki tecrübesinin yanı sıra Brezilya formasıyla son Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. Bence kendisi, Trabzonspor'un orta sahada ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlayacaktır.”

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