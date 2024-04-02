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Haberler > Spor > Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert cevap! 'İstenmeyen olaylar mı istiyorsun'

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert cevap! 'İstenmeyen olaylar mı istiyorsun'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dursun Özbek&#039;ten Ali Koç&#039;a çok sert cevap! &#039;İstenmeyen olaylar mı istiyorsun&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Ali Koç'a cevap verdi. Ali Koç'un insanları provoke ettiğini söyleyen Özbek, "60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,  Ali Koç'a cevap verdi. Galatasaray'ın Hatayspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Özbek, Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aldığı kararları ve Galatasaray aleyhine yaptığı açıklamalara değindi.

BİR ŞAMPİYONLUK İÇİN YAPILANLARA DEĞER Mİ?

Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Galatasaraylıları hayretlere düşüren bir açıklama yapıldı. O kadar büyük bir kalabalığın önünde Galatasaray Başkanvekilini tehdit etti. Tehditin boyutu da öyle küçük değil, topyekün. Nedir  bu? Biz nerede yaşıyoruz? 60 milyon taraftara hitap ediyoruz. İstenmeyen olaylara neden mi olmak istiyorsunuz? Erden Timur'un başına bir şey gelse... Daha Trabzon'da bir olay yaşandı. Oranın ateşi sönmeden yeniden... Kendisine sesleniyorum: Konuştuğun kelimeleri akşam yatmadan bir daha dinle. Kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için yapılanlara değer mi? Trabzon'da yaşananların üzüntüsü bitmeden insanları provokasyona iten...

GEREKEN CEVABI ALDI, OTURDU

Ben onun ağabeyi yaşındayım. Şampiyonluklar öyle tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar sahada mücadele ile kazanılıyor. Bu 1 değil, 2 değil. Benzer tehditi Federasyon'da da yaptı. Ben de oradaydım. Gereken cevabı aldı, yerine oturdu. Ayıptır. Kendisi yurt dışında eğitim görmüş, çok önemli bir ailenin ferdi. Söylediklerini bir akıl süzgecinden geçirsin, bizi zorlamasın. Galatasaray hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek. Burada vurgulanması gereken en önemli şey ülkenin vurgusu. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duyuyorum."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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