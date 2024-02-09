Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Edin Dzeko önerdi Ali Koç devreye girdi! 1.92'lik 'baby İbrahimovic' Fenerbahçe'ye geliyor! 10 maçta 9 gol 2 asist

    Düzenleyen: / Kaynak: Takvim
    - Güncelleme:
    Edin Dzeko önerdi Ali Koç devreye girdi! 1.92&#039;lik &#039;baby İbrahimovic&#039; Fenerbahçe&#039;ye geliyor! 10 maçta 9 gol 2 asist
    Dzeko, Haber

    Spor Haberleri  / Takvim

    Daha önce Krunic transferinde devreye girerek Boşnak orta sahayı Fenerbahçe'ye kazandıran Edin Dzeko'nun bu sefer Ali Koç'a 'yeni İbrahimovic'i' önerdiği ortaya çıktı. 10 maçta 9 gol 2 asistlik performansıyla göz kamaştıran 1.92'lik pivot forvet Sarı Lacivertli yönetimden gelecek resmi transfer teklifini beklediği bildirilirken, Dzeko'nun genç yetenek için 'benim veliahtım' ifadelerini kullandığı bildirildi.

    Bu sezon Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'e saha dışında da katkı sunmak için harekete geçti. Boşnak golcünün, Kanarya'ya gelecek vadeden bir santrfor önerdiği gün yüzüne çıktı.

    DZEKO MARİO BRANCO'YA SÖYLEDİ

    Edin Dzeko'nun, bonservisi Sırp ekibi Kızılyıldız'da bulunan ve kiralık olarak Zeleznicar forması giyen Aleksandar Kahvic'i tavsiye ettiği öğrenildi. 

    Edin Dzeko önerdi Ali Koç devreye girdi! 1.92'lik 'baby İbrahimovic' Fenerbahçe'ye geliyor! 10 maçta 9 gol 2 asist

    20 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcu, oyun stiliyle de Dzeko'ya benziyor. Dzeko'nun Kahvic'in takıma katkı vereceği fikrini yönetimle de paylaştığı ve genç yıldızın böylelikle Kanarya'nın radarına girdiği belirlendi. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Zeleznicar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bosna Hersek'te gelecek vadeden genç yıldızlardan biri olarak gösterilen Kahvic, üst düzey bir pozisyon bilgisine de sahip.

    LAKABI BABY İBRAHİMOVİC

    Güncel verilere göre; 350 bin Euro değeri bulunan Kahvic'in önümüzdeki dönemlerde piyasasının da artacağı ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 9 gol atan futbolcu, takımına 2 de asist katkısı sundu. Kahvic, daha önce OFK Belgrad, Maccabi Haifa, Graficar ve Internacional formalarını da terletti. Bilindiği gibi Edin Dzeko, Krunic transferi için de yoğun mesai harcamıştı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Takvim
    Dzeko
    Haberler > Spor > Edin Dzeko önerdi Ali Koç devreye girdi! 1.92'lik 'baby İbrahimovic' Fenerbahçe'ye geliyor! 10 maçta 9 gol 2 asist
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Ghezzal ayak tarağını Djiku elmacık kemiğini kırdı sizin İcardi'ye kastınız mı var?' - SporSizin kastınız mı var yoksa Arjantinlileri mi sevmiyorsunuz?Fatih Terim ezeli rakibini paramparça etti! Yunanistan’da istifa krizi patladı, mağlubiyetin ardından kovuldu - SporFatih Terim ezeli rakibini paramparça etti! Yunanistan’da istifa krizi patladı, mağlubiyetin ardından kovulduCengiz Ünder eleştirilere sahada cevap veriyor: Bir şey mi dediniz? - SporCengiz Ünder eleştirilere sahada cevap veriyor: Bir şey mi dediniz?Futbolda tüm kuralları alt üst edecek karar! Sarı-kırmızı kartlara 'mavi' de ekleniyor - SporFutbolda tüm kuralları alt üst edecek karar!Muleka kara kartalı çeyrek finale uçurdu! Beşiktaş Antalyaspor karşısında zaferle ayrıldı - SporMuleka kara kartalı çeyrek finale uçurduGalatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı! Derrick Köhn TFF'ye bildirildi - SporGalatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı! Derrick Köhn TFF'ye bildirildiFenerbahçe'den 5 bin üyesine 'borç' uyarısı - SporFenerbahçe'de 5 bin kişinin üyeliği silinebilirMilli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - SporMilli Takımımızın rakipleri belli oldu16 ülkeden 25 takım yarışıyor: Tour Of Antalya'da Side-Antalya etabını Timothy Dupont kazandı - SporTour Of Antalya'da Side-Antalya etabını kazanan belli olduFenerbahçe'ye Joshua King'den güzel haber - SporFenerbahçe'ye Joshua King'den güzel haber
    Sonraki Haber Yükleniyor...