Efe Akman İspanya'ya transfer oldu!

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Andorra, Galatasaraylı genç yetenek Efe Akman’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Efe Akman, Galatasaray altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmıştı. Geçen yaz sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, Türkiye’deki kariyerine Galatasaray’ın U19 ve U21 takımlarında devam etmişti. Orta sahadaki oyun görüşü ve pas kalitesi ile tanınan Efe, artık kariyerini İspanya’da sürdürecek.