Efe Akman İspanya'ya transfer oldu!

- Güncelleme:
Efe Akman İspanya&#039;ya transfer oldu!
Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Andorra’ya transfer oldu. Genç futbolcu, Türkiye’de Galatasaray ile geçen yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı.

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Andorra, Galatasaraylı genç yetenek Efe Akman’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

 

Efe Akman, Galatasaray altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmıştı. Geçen yaz sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, Türkiye’deki kariyerine Galatasaray’ın U19 ve U21 takımlarında devam etmişti. Orta sahadaki oyun görüşü ve pas kalitesi ile tanınan Efe, artık kariyerini İspanya’da sürdürecek.

