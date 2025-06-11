En iyi 30 oyuncu arasında! Mustafa Erhan Hekimoğlu'na büyük onur

Fransız gazetesi L'Équipe, dünyanın en iyi 30 genç oyuncusunu açıkladı. Listedeki tek Türk Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. genç oyuncu için övgü dolu yorumlar yapıldı.

Fransız gazetesi L’Equpe, dünyanın en iyi 30 genç oyuncusunu açıkladı. 2007 jenerasyonunun yer aldığı listede Türk olarak sadece Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

HEKİMOĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Genç oyuncu için, “Rakip savunmalara ciddi fiziksel zorluk çıkarıyor. Ceza sahasına etkili derinlemesine koşular yapıyor. Hava toplarında çok başarılı. Sırtı dönük oynayan pivot santrfor rolü için iyi bir profil” yorumu yapıldı.