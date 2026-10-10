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Eski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı

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Eski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı
Başlık ResmiEski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı

Kayserispor’un eski forveti German Onugkha, Kayseri’de yaşadığı döneme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Şehirde taksicilerin kendisini dolandırmaya çalıştığını öne süren Rus futbolcu, “Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar” dedi.

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Kayserispor’un eski forveti German Onugkha, Türkiye’de geçirdiği döneme ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Kayseri’deki hayatı sert sözlerle eleştiren Rus futbolcu, yemeklerden restoranlara ve taksi hizmetlerine kadar birçok konuda memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Eski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı
Başlık ResmiEski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı

KAYSERİ’Yİ AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Kayserispor’un geçtiğimiz sezon başında Kopenhag’dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 30 yaşındaki German Onugkha, sezonun tamamlanmasının ardından Rusya’ya döndü ve Rodina ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor’da geçirdiği günler hakkında konuşan Nijerya asıllı Rus forvet, özellikle Kayseri’deki hayat koşullarına yönelik eleştirilerde bulundu. Şehir hakkındaki düşüncelerini sert ifadelerle dile getiren Onugkha, “Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri’den bahsediyorsak durum berbat. Bu bile hafif bir ifade” dedi.

Eski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı
Başlık ResmiEski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı

“RESTORANTLAR BERBAT”

Kayseri’de yaşadığı sorunlara da değinen deneyimli futbolcu, şehirdeki yemek ve restoran kalitesinden memnun kalmadığını belirtti. Taksi hizmetlerine ilişkin şikâyetlerini de dile getiren Onugkha, şu ifadeleri kullandı:

Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar.”

Eski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı
Başlık ResmiEski futbolcusundan Kayserilileri kızdıracak sözler: Herkes dolandırıcı

KAYSERİSPOR’DA 27 MAÇA ÇIKTI

German Onugkha, Kayserispor formasıyla Süper Lig’de 27 karşılaşmada görev yaptı. Rus forvet, bu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist kaydetti. Onugkha, sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Rusya’nın yolunu tuttu.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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