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İsmail Kartal'dan oyuncularına: "Adım adım zirveye"

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İsmail Kartal'dan oyuncularına:
Başlık Resmiİsmail Kartal'dan oyuncularına: "Adım adım zirveye"

Sarı lacivertlilerin tecrübeli hocası İsmail Kartal, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyuncularına uyarıda bulundu. Milli araya kadar çıkacakları beş maçı kazanmaları gerektiğini belirten Kartal, "Hedefimiz bir sonraki millî araya kadar beş maçımızı da kazanmak" dedi.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, ligde son 15 maçta 13 defa mağlup ettiği Rizespor’u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Rize’deki müsabakalarda 16-6 galibiyet üstünlüğü olan sarı lacivertliler, deplasmanda 6 maçlık seri yakalamış durumda. İsmail Kartal, Mert Müldür dışında eksiği olmayan takımının form durumuna güveniyor.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Öbür millî araya kadar olan beş maçı da kazanacağız. Adım adım zirveye çıkacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Hata lüksümüz yok” diye konuştu.

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