Fenerbahçe'de 19 ay sonra bir ilk: Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertli kulüp, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlık ve bahis cezası sebebiyle son resmi maçına 28 Mart 2025 tarihinde çıkan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlığı bulunan Mert Müldür, Rize kafilesinde yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal, bahis cezası 4 Ekim'de sona eren Mert Hakan Yandaş'ı da kadroya dahil etti.

Mert Hakan Yandaş, 28 Mart 2025'ten itibaren resmi maç oynamadı.

Sarı-lacivertli ekibin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

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