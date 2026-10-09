Fenerbahçe'de hedef: 5 maçta 15 puan!

Rize maçıyla lige dönecek Fenerbahçe’de Kartal ipleri sıkı tutuyor. Sezonun ilk altı haftasında bir beraberlik, iki mağlubiyet yaşayarak zirvenin uzağında kalan sarı lacivertlilerde İsmail Kartal, millî araya kadar olan 5 maçlık periyotta 15 puan hedef koydu…

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Şampiyonlar Ligi hasretini dindirdiği sezonda Süper Lig’de istikrarsız bir görüntü çizen Fenerbahçe, Rize deplasmanıyla gaza basmaya hazırlanıyor. Geride kalan 6 haftada 3 galibiyet alırken 8 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Rize (D), Alanya, G.Saray (D), Göztepe ve Çorum (D) karşılaşmalarında tulum çıkarmayı hedefliyor. Bu periyotta üç de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, “Hiç olmayacak puan kayıpları yaşadık. Şimdi bunları telafi etme zamanı. Önümüzdeki tüm engelleri aşacak güce ve motivasyona sahibiz” diyerek oyuncularından seri istedi.

Fenerbahçe antrenmanından

SERİYLE ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ

Adım adım ilerleyeceklerini vurgulayan İsmail Kartal, “Bizim için en önemli maç Rize deplasmanı. Sonrasını düşünmeden, tam olarak önümüzdekine odaklanarak, kazana kazana devam edeceğiz.” ifadesiyle takımına olan inancı dile getirdi. Millî arada önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten İsmail Hoca, “Mert dışında eksiğimiz yok. Hepiniz fiziksel açıdan iyi durumdasınız. Şimdi Eyüp galibiyetinin devamını getirme zamanı. Oyun disiplinine sadık kaldığınız, formanın hakkını verdiğiniz sürece aşamayacağımız engel yok. Yakalayacağımız seri bizi hak ettiğimiz zirveye taşıyacaktır” diye konuştu.

KRİTİK EŞİK DERBİ

Yoğun bir maç trafiğine girecek Fenerbahçe için en zorlu sınav Galatasaray deplasmanı olarak görülüyor. İsmail Kartal, Ali Sami Yen’den galibiyetle çıkmaları hâlinde psikolojik üstünlüğü ele geçireceklerine inanıyor. Sarı-lacivertller, Rize maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

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