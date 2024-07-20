EURO 2024'e damga vurmuştu! Riccardo Calafiori 42 milyon sterline transfer oldu
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İtalya Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele ede Riccardo Calafiori'nin İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'e imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Arsenal, Bologna forması giyen İtalyan savunmacı Riccardo Calafiori ile anlaşmaya vardı.
EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki stoper için ödenecek ücret belli oldu.
Sky Sports'ta yer alan haberde Arseal ve Bologna'nın 42 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu, Calafiori'yle imzanalacak sözleşmede herhangi bir problem olmadığı ifade edildi.
EURO 2024'TE GOL ATMIŞTI
Calafiori, Hırvatistan'a karşı oynanan grup maçında gol sevinci yaşamıştı.
Bologna, geçtiğimiz sezonun başında Calafiori'yi 3.3 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.
Calafiori, Bologna formasıyla 33 maçta süre alırken 2 gol ve 5 asist kaydetti.