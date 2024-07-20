EURO 2024'e damga vurmuştu! Riccardo Calafiori 42 milyon sterline transfer oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 20 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme:

Arsenal, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri

İtalya Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele ede Riccardo Calafiori'nin İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'e imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi.