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Mourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı

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Fenerbahçe, Samet Akaydın, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri

A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren Samet Akaydin, Fenerbahçe'deki çalışmalarına başladı. İzinden dönen Akaydin, yeni hocası Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin, EURO 2024 sonrası verilen izinden sonra yeni sezon çalışmalarını başladı.

Sosyal medyadan Jose Mourinho ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Samet, yaşadığı heyecanı dile getirdi.

Mourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı - 1. Resim

MOURINHO'DAN SAMET AKAYDİN'A ÖVGÜ

Samet Akaydin ile görüşen Mourinho'nun kendisine övgüler yağdırdığı öğrenildi.

Türk oyuncunun EURO 2024 performansını değerlendiren Portekizli hocanın, fiziksel durumunu iyi bulduğunu belirttiği konuşuluyor.

Çeyrek finalde Hollanda'ya karşı gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, Vincenzo Montella'nın en çok tercih ettiği isimlerin başında geldi.

Mourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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