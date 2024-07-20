Mourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren Samet Akaydin, Fenerbahçe'deki çalışmalarına başladı. İzinden dönen Akaydin, yeni hocası Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin, EURO 2024 sonrası verilen izinden sonra yeni sezon çalışmalarını başladı.
Sosyal medyadan Jose Mourinho ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Samet, yaşadığı heyecanı dile getirdi.
MOURINHO'DAN SAMET AKAYDİN'A ÖVGÜ
Samet Akaydin ile görüşen Mourinho'nun kendisine övgüler yağdırdığı öğrenildi.
Türk oyuncunun EURO 2024 performansını değerlendiren Portekizli hocanın, fiziksel durumunu iyi bulduğunu belirttiği konuşuluyor.
Çeyrek finalde Hollanda'ya karşı gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, Vincenzo Montella'nın en çok tercih ettiği isimlerin başında geldi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor