Mourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 20 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 16:05 - Güncelleme:

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A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren Samet Akaydin, Fenerbahçe'deki çalışmalarına başladı. İzinden dönen Akaydin, yeni hocası Jose Mourinho ile bir araya geldi.