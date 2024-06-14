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EURO 2024'te Türkiye'nin gözü BVB Dortmund Stadyumu'nda olacak!

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EURO 2024&#039;te Türkiye&#039;nin gözü BVB Dortmund Stadyumu&#039;nda olacak!

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 heyecanına BVP Dortmund Stadyumu'nda başlayacak. Signal Iduna Park adıyla bilinen stadyumun kapasitesi 'Sarı duvar' olarak bilinen güney tribününe koyulacak koltuklar sebebiyle 81 bin 365'ten 62 bine düşecek. İşte BVB Dortmund Stadyumu hakkında bilinmesi gerekenler...

A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) macerası, BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayacak. Ay-yıldızlı ekibin Almanya'daki organizasyonda 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz ile ilk iki maçını oynayacağı Dortmund Stadı, biri yarı final, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ

Dortmund kentindeki stadyum, bugün başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek şampiyonada maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor. Açılışı 1974'te yapılan stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor.

EURO 2024'te Türkiye'nin gözü BVB Dortmund Stadyumu'nda olacak! 'Sarı duvar' olarak biliniyor - 1. Resim

BORUSSIA DORTMUND'UN STADI

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park adıyla bilinirken, UEFA tarafından BVB Dortmund Stadyumu olarak adlandırılıyor. Lig maçlarında kale arkası tribünündeki koltuklar sökülerek stadyum kapasitesi 81 bin 365 kişiye yükseltiliyor. Böylelikle lig maçlarında Almanya'nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu konumuna geliyor. Stadyumu çevreleyen 62'şer metre yükseklikteki 8 sarı direk, etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

EURO 2024'te Türkiye'nin gözü BVB Dortmund Stadyumu'nda olacak! 'Sarı duvar' olarak biliniyor - 2. Resim

SARI DUVAR UNVANIYLA BİLİNİYOR

Borussia Dortmund'un güney tribünü (Sudtribune) futbol dünyasında "Sarı Duvar" unvanıyla biliniyor. Güney tribünündeki koltuklar, uluslararası karşılaşmalar hariç sökülüyor ve sadece bu bölüm yaklaşık 25 bin kişilik kapasiteye ulaşıyor. "Sarı formalar giyen ayaktaki 25 bin kişinin kale arkasındaki görüntüsü" nedeniyle güney tribününe 'Sarı Duvar" deniyor. EURO 2024'te güney tribüne koltuklar koyulacağı için stadyum kapasitesi, 81 bin 365'ten 62 bine düşecek.

İKİ DÜNYA KUPASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Eski ismi Westfalenstadion olan BVB Dortmund Stadı, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı. Statta, 1974 Dünya Kupası'nda 4, 2006 Dünya Kupası'nda ise 6 maç oynandı. Signal Iduna Park'taki 2006 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Almanya, İtalya'ya 2-0 mağlup olarak elendi. Dortmund'daki stadyum, 16 Mayıs 2001'de Liverpool'un Deportivo Alaves'i altın golle 5-4 yenerek kazandığı UEFA Kupası finalinde de futbol severleri ağırladı.

EURO 2024'te Türkiye'nin gözü BVB Dortmund Stadyumu'nda olacak! 'Sarı duvar' olarak biliniyor - 3. Resim

BVB DORTMUND STADI'NDA OYNANACAK MAÇLAR

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

  • 15 Haziran: İtalya-Arnavutluk
  • 18 Haziran: Türkiye-Gürcistan
  • 22 Haziran: Türkiye-Portekiz
  • 25 Haziran: Fransa-Polonya
  • 29 Haziran: Son 16 turu
  • 10 Temmuz: Yarı final
Düzenleyen:  - Spor
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