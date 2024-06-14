CANLI | EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ve İskoçya karşı karşıya geliyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024'ün açılış maçında turnuvanın ev sahibi Almanya, İskoçya'yı konuk ediyor. Karşılaşmadaki tüm gelişmeleri dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz.
- MAÇ BAŞLADI
- MAÇ ÖNCESİ ORTA SAHADA KAREOGRAFİ YAPILDI
- ALBERT TARAFTARI SELAMLADI
- İSKOÇYA MİLLİ TAKIMI ISINMAYA BAŞLADI
- ALMANYA ISINMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTI
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
14.06.2024 22:03
MAÇ BAŞLADI
1'EURO 2024 Almanya'nın vuruşuyla başladı.
14.06.2024 21:56
MAÇ ÖNCESİ ORTA SAHADA KAREOGRAFİ YAPILDI
Turnuvanın açılış maçı öncesi Allianz Arena'da bütün takımların renklerini taşıyan sembollerle kareografi yapıldı ve Almanya'ya hoş geldiniz yazısı yazıldı.
14.06.2024 21:50
ALBERT TARAFTARI SELAMLADI
EURO 2024'ün maskotu Albert açılış maçında taraftarları selamladı.
14.06.2024 21:20
İSKOÇYA MİLLİ TAKIMI ISINMAYA BAŞLADI
İskoçya Milli Takımı, A Grubunun favorisi, ev sahibi Almanya ile oynayacağı maç öncesi ısınmaya çıktı.
14.06.2024 21:18
ALMANYA ISINMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTI
EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya Milli Takımı, taraftarının önünde oynayacağı ilk maç için ısınmaya çıktı.
14.06.2024 21:07
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Almanya: Neuer, Rüdiger, Tah, Kimmich, Havertz, Kroos, Musiala, Wirtz, Mittelstadt, İlkay, Andrich
İskoçya: Gunn, Ralston, Robertson, McTominay, Tierney, McGinn, McGregor, Adams, Christie, Hendry, Porteous
Kaynak: Türkiye Gazetesi