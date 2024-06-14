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Haberler > Spor > CANLI | EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ve İskoçya karşı karşıya geliyor
CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ve İskoçya karşı karşıya geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024&#039;ün açılış maçında Almanya ve İskoçya karşı karşıya geliyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'ün açılış maçında turnuvanın ev sahibi Almanya, İskoçya'yı konuk ediyor. Karşılaşmadaki tüm gelişmeleri dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • MAÇ BAŞLADI
  • MAÇ ÖNCESİ ORTA SAHADA KAREOGRAFİ YAPILDI
  • ALBERT TARAFTARI SELAMLADI
  • İSKOÇYA MİLLİ TAKIMI ISINMAYA BAŞLADI
  • ALMANYA ISINMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTI
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

14.06.2024 22:03

MAÇ BAŞLADI

1'EURO 2024 Almanya'nın vuruşuyla başladı.

14.06.2024 21:56

MAÇ ÖNCESİ ORTA SAHADA KAREOGRAFİ YAPILDI

Turnuvanın açılış maçı öncesi Allianz Arena'da bütün takımların renklerini taşıyan sembollerle kareografi yapıldı ve Almanya'ya hoş geldiniz yazısı yazıldı.

CANLI | EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ve İskoçya karşı karşıya geliyor - 1. Resim

14.06.2024 21:50

ALBERT TARAFTARI SELAMLADI

EURO 2024'ün maskotu Albert açılış maçında taraftarları selamladı.

CANLI | EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ve İskoçya karşı karşıya geliyor - 1. Resim

14.06.2024 21:20

İSKOÇYA MİLLİ TAKIMI ISINMAYA BAŞLADI

İskoçya Milli Takımı, A Grubunun favorisi, ev sahibi Almanya ile oynayacağı maç öncesi ısınmaya çıktı.

14.06.2024 21:18

ALMANYA ISINMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTI

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya Milli Takımı, taraftarının önünde oynayacağı ilk maç için ısınmaya çıktı.

14.06.2024 21:07

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Almanya: Neuer, Rüdiger, Tah, Kimmich, Havertz, Kroos, Musiala, Wirtz,  Mittelstadt, İlkay, Andrich

İskoçya: Gunn, Ralston, Robertson, McTominay, Tierney, McGinn, McGregor, Adams, Christie, Hendry, Porteous

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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