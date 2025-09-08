Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti! İşte oynanacak stadyum

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.

Ligin 5. haftasına girilirken 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.

Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük 3 maçta, 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 3 puanla 12. sıradayken Kasımpaşa, 3 maçta 3 mağlubiyet alarak ligde 0 puanla 17 . sırada. 

