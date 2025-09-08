Fatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti! İşte oynanacak stadyum
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.
Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük 3 maçta, 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 3 puanla 12. sıradayken Kasımpaşa, 3 maçta 3 mağlubiyet alarak ligde 0 puanla 17 . sırada.
